8 марта в Пехотной школе в Алуксне начали обучаться 52 новых солдата. Часть из них продолжит службу в новом отделении Национальных вооруженных сил в Латгалии.



До того, как направиться на обучение, будущих бойцов отвезли на военную базу в Адажи. Часть молодежи раньше были гражданскими, однако примерно 30 парней имеют за спиной опыт службы в Земессардзе или Яунсардзе.



Кроме ребят на службу поступили и четыре женщины. Одна из них – Синтия Табуне – из Лудзы. После курса обучения она хочет продолжить служить в Резекне, где создается новое отделение Национальных вооруженных сил. «Перспективы роста, стабильное вознаграждение, социальные гарантии, честь служить стране и доказать, что и женщина может быть солдатом», - поясняет она свою мотивацию.



Между тем в Центре рекрутирования признали, что сейчас найти годных к службе, физически крепких молодых ребят трудно. Из 10 претендентов отбор проходят лишь четверо.



В этом году на службу планируется принять более 800 новых солдат. В прошлом году ряды армии пополнились 600 бойцами.