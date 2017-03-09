В Даугавпилсском крае из-за разлива Даугавы изолированными от внешнего мира оказались еще три села: Айзупе, Ницгале и Пардаугава, в которых живут более десяти человек.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Даугавпилсского краевого самоуправления Александр Айзбалтс.



Таким образом, от внешнего мира в Даугавпилсском крае сейчас отрезаны четыре села, в которых живут 20 человек. Первым от внешнего мира в понедельник оказалось изолировано село Рыбаки с 15 жителями.

Уровень воды в Даугаве продолжает подниматься, вода затапливает все новые территории. Живущие вблизи них люди предупреждены об угрозе паводков, все ответственные службы при необходимости готовы действовать.



За минувшие сутки уровень воды в Даугаве поднялся на несколько десятков сантиметров, превысив отметку в 6 метров.