Со следующего месяца государство увеличит финансирование сложных онкологических операций. Сейчас они оплачиваются по тарифам, утверждённым ещё в 90-х годах. Надбавка пойдёт на оплату труда медиков. На данный момент государство выделяет на одну операцию около 700 евро. И это на всё — и на технические затраты и медикаменты, и оплату труда медиков, хотя на сложных операциях зачастую задействована бригада до 10 человек.

Минздрав с 1 апреля сделает первый шаг на встречу медикам. Со следующего месяца за сложные онкологические операции станут доплачивать 400 евро. Эти деньги пойдут исключительно на оплату труда медиков. Так Министерство здравоохранения попытается удержать специалистов.



Решать, считать ли операцию сложной будет консилиум. Доплата коснется 4 больниц — Лиепайской, Даугавпилсской, Страдиня и Восточной - всех, где оперируют онкологию.