Часть населенных пунктов Даугавпилсского края живет без уличного освещения — и уже долго. Во время встреч жителей края с руководством самоуправления выяснилось: за счет бюджета самоуправления решить вопрос нельзя — необходимо ждать программ европейских фондов, которые позволят реализовать такие проекты.

Проблема освещения в поселках накапливалась годами. По подсчетам трехлетней давности, во всем крае размещено более 1100 столбов освещения, но лишь чуть более половины фонарей находится в рабочем состоянии.



В более чем десяти поселках Даугавпилсского края отсутствует освещение или работает по 2-3 фонаря. К примеру, жители поселка Кумбули Деменской волости во время встречи с руководством края рассказали: «Дети в школу ходят, а кругом собаки. Ужасно, что творится. «Скорая» по ночам блуждает и не может найти. Хотя бы один фонарь».



Первая проблема, которую придется разрешить – вопрос собственности, объясняет заместитель председателя Даугавпилсской краевой думы Арвид Куцинс:



«Мы хотели повесить на латвэнерговских столбах свои светильники и каким-то образом рассчитываться с Latvenergo — но они уходят от того, чтобы были другие собственники столба или фонаря. Они делают свои сети по своей программе — а мы становимся заложниками того, что они говорят: «Ребята, убирайте свои фонари». В некоторых поселках, как в Силене, на до конца ясна принадлежность столбов».



Исполнительный директор Даугавпилсской краевой думы Ванда Кезика объяснила, почему решения проблемы придется ждать не один год:



«Это очень большая проблема: если бы до сих пор были какие-то европейские программы по энергоэффективности, то мы могли бы сделать освещение поселка. Рассчитывали, что у нас 13-14 поселков, в которых надо провести освещение. Это очень дорогие проекты! Мы как-то рассчитывали, что проект освещения небольшого поселка – это 95 тысяч, но мы ждем, что какие-то программы будут. Мы с удовольствием хотим эту проблему решить, но из бюджетных денег это сделать нереально».



Решений при отсутствии целевых программ, финансируемых из еврофондов, не много. В рамках реконструкции дорог в поселках Лоцики и Мирный параллельно обновляли освещение, но это —комплексные работы. Отдельно кредит на ремонт освещения самоуправлению в Госкассе не дадут. Похожий проект будет реализован в части поселка Малинова, в котором с ремонтом дорог в проект заложены работы по уличному освещению.



Удачное взаимодействие с Latvenergo — пока единичный случай, рассказывает Арвид Куцинс:



«В Старых Вишках в прошлом году Latvenergo само предложило. Они делали проект по смене проводов и освещения и предложили, чтобы мы параллельно провели свой проект с освещением. Ждем — когда в этом году они начнут класть свои кабеля, нам придется участвовать в этом проекте, чтобы в одну траншею все положить и не копать 10 раз в одном месте. Это наше финансирование, только то, что заодно — нам дешевле, а мы там как подзаказчик, чтобы было освещение».



В тех случаях, если где-то что-то проектируется, и ведутся работы, Даугавпилсская краевая дума может полностью или частично решить проблему освещения. В тех местах, где не ведется никаких работ — остается лишь ждать.



Самоуправление несколько лет назад подавало проекты на получение финансирования для освещения в трех волостях — Дубненской, Калкунской, Скрудалиенской, — но не один из них не был поддержан.