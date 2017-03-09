28 февраля завершилась запись детей в первые классы Даугавпилсских школ на 2017/2018 уч.г. В течение месяца почти 90% от прогнозируемого числа первоклассников были зарегистрированы. Всего получено 751 заявление от родителей будущих учащихся первых классов.

Если сравнить регистрацию детей в этот же период прошлого года, то становиться понятно, что в этом году количество детей на 75 человек меньше. 1 сентября также ожидается меньшее число первоклассников.



В двух городских школах первые классы укомплектованы полностью. На данный момент во всех школах городских микрорайонов остается 250 свободных мест для первоклашек.