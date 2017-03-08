Милые и очаровательные женщины!

Поздравляю Вас с Международным женским днем!



Этот замечательный праздник приходит к нам с началом весны. Он наполнен теплым солнечным светом и улыбками, украшен цветами.



Образ женщины у нас всегда ассоциируется с красотой, нежностью и материнством.



Благодаря Вам, дорогие женщины, мы - мужчины, становимся сильнее, стремимся добиться высот, совершаем благородные поступки!



Спасибо Вам, дорогие, за Вашу любовь, доброту и терпение. Пусть в Вашей жизни будет больше ярких и радостных дней. Пусть Ваши близкие радуют Вас добротой и заботой.





