5 Советов, которые помогут Вам решить этот вопрос:



Замена ванны связана с риском и незапланированными заранее расходами. Во время демонтажа ванны возможно повреждение плитки и мебели в ванной. В лучшем случае, это будут небольшие дополнительные расходы, в худшем – необходимость делать капитальный ремонт, который во много раз будет превышать цену самой ванны.

Стоимость дешевой ванны, например, металлической или пластиковой - от 70 евро. Более дорогие могут стоить даже до 1000 евро и больше. В-среднем хорошую качественную ванну можно купить за 150-300 eur, но опять же необходим демонтаж старой ванны, доставка новой, монтаж и другие возможные дополнительные расходы.



В настоящее время в Латвии доступны 2 вида реставрации ванны: покраска и услуга «ванна в ванне».



Обновление ванны методом покраски известно давно - еще с советских времен. Со временем менялись названия покраски, менялись и из разновидности. Например, в настоящее время, как новинка, успешно практикуется такая технология, как обновление ванны "жидким акрилом", но, хотя какое бы у этого метода не было бы название - краска, эмаль, жидкий акрил и каким способом они наносятся, с помощью пульверизатора или кисти, суть от этого не меняется. Покрытие Вашей ванны краской либо смесью краски и эпоксидной смолы можно назвать только покраской.



Например, эмалью ванну могут покрыть только в заводских условиях, в специальной печи при температуре 900 градусов и выше, как бы нам не хотелось думать иначе. В домашних условиях покрытие эмалью невозможно.



Обычно покраску предлагают частные лица, которые не могут предоставить гарантию в письменном виде, так как, очевидно, убеждены в недолговечности своей работы. Эти мастера часто меняют номера телефонов, чтобы до них нельзя было дозвониться.



Нередко можно услышать: "краска держалась недолго" или "краска отшелушилась". Однако, если мастер говорит, что он - профессионал и использует особую новейшую технику " „NANO-BANO”, которая используется даже в космической промышленности при покраске космических кораблей и поэтому ванна прослужит нам вечно, мы ему наивно верим.





Конечно, любой из методов покраски правильно использовать в следующих случаях:



1) Вы арендуете или сдаёте квартиру совсем на недолгое время;

2) ванна находится на даче и Вы пользуетесь ею очень редко.





Для Вас чтобы не ошибиться и получить качественную услугу, 5 простых советов:



1) Требуйте у поставщика услуги Юридический статус. Эта информация позволит определить профессионализм мастера.

2) Спросите, будет ли выписана официальная гарантия, потому что гарантию могут выдать только Юридические лица. Без гарантии Вы лишаетесь прав потребителя. Без гарантии, в случае претензий Вы узнаете, что неверно использовали, неверно ухаживали - сами во всём виноваты.

3) До начала работ попросите предоставить документы, которые будут выданы после окончания работы - квитанцию/чек и гарантийный талон.

Имеют обыкновение быть случаи, когда во время телефонного разговора обещают одно, но по факту - совсем другое, не то, что обещали.

4) Посоветуйтесь с друзьями, родственниками, соседями и коллегами, имеющими опыт сотрудничества с восстановителями ванн.

5) Проверьте всю имеющуюся информацию на сайтах Интернета, поинтересуйтесь на форумах. Когда всё выясните, сделайте свой выбор.



Восстановление ванны по технологии "ванна в ванне" в Латвии предлагается начиная с 2000-го года. Это выполняет SIA "Vanna vannā".



Услуга "ванна в ванне" означает, что акриловая оболочка, помещается внутрь существующей ванны - она станет двойной.



Это удобно,потому что Вам:





НЕ БУДУТ портить плитку и ванну;

НЕ НАДО покупать, доставлять и устанавливать новую ванну;



НЕ БУДЕТ демонтажа ванны;



Вы сэкономите время и деньги.



Вы получаете:





Новую ванну за 2 часа;

Антибактериальный высококачественный материал, который полностью безопасен и надежен, к тому же он полностью приспособлен для аллергиков, детей и людей с чувствительной кожей (доставка материалов компании SENOPLAS Австрия);



Ванну с термо-эффектом, что позволяет экономить тёплую воду;



Очень лёгкий уход. Глянцевую поверхность, которая не имеет пор, соответственно, ни бактерии, ни частички грязи на поверхности не оседают. Соответственно, даже с течением времени ванна не желтеет и не теряет свой первозданный вид;



Официальную письменную гарантию на 5 лет;



Длительность служения Ванны в-среднем 15 лет.





Мы гарантируем:





Полный контроль процесса, потому что ванны сами производим и монтируем ;

Сертифицированные в Европе материалы;

