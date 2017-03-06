Властям стран Балтии уже открыто указывают из Брюсселя и Вашингтона на необходимость решения проблем русскоговорящего населения.

Американский исследовательский центр RAND Corporation опубликовал доклад «Гибридные военные действия в Балтии. Угрозы и потенциальные ответы». Автор доклада Эндрю Рейдин исходит из того, что у России якобы имеется план ликвидации или, по крайней мере, радикального ослабления балтийских государств и вывода их из сферы влияния Запада. И реализация этого плана будет происходить с опорой на местное русскоязычное население.

Наиболее интересная часть доклада посвящена разнице в подходах американцев и местных властей к проблеме русских меньшинств в Латвии и Эстонии. Следует иметь в виду, что корпорация RAND тесно связана с Пентагоном, и этот доклад готовился по заказу вооруженных сил США в Европе. Американских генералов не волнует судьба латышского языка и прочие сентиментальности. Их задача — освоение войсками НАТО потенциального театра военных действий. Для этого желательно дружелюбное или хотя бы терпимое отношение местных жителей, в том числе русских.

Вот, с точки зрения RAND, оптимальный вариант решения проблемы: «Большее признание русского языка, увеличение финансирования образования на русском и гражданство для мигрантов советского периода могло бы уменьшить влияние Москвы, подорвав само представление о том, что страны Балтии недоброжелательны к русскоязычным». То есть, американцы предлагают использовать метод «пряника», а не «кнута». Не по доброте душевной, а потому что считают такой метод более продуктивным для отрыва балтийских русских от России.

Но этот прагматичный подход упирается в националистическое упрямство местных политиков, среди которых, как пишет автор доклада, «по-прежнему широко распространено убеждение, что дальнейшие компромиссы с русскоязычным населением, которое представляет собой наследие оккупации, способны подорвать само выживание их стран как независимых государств».

В этой тупиковой ситуации RAND может предложить рекомендации только на краткосрочную перспективу. Новизной и креативом они не блещут. По-прежнему все надежды — на создание местных телеканалов на русском языке, «обеспечивающих актуальную, объективную и конкурентоспособную альтернативу контролируемому Москвой вещанию».

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис призвал показать русскоязычным жителям страны, что они не чужие в стране. Он отметил, что среди русскоговорящих есть много патриотов Латвии.

«Нам надо сказать находящимся рядом с нами русскоговорящим, что они «свои», что мы любим Латвию вместе. Я знаю, что в Латгалии живет много русскоязычных патриотов Латвии», — отметил премьер.

Напомним, однако, что дальше устных заявлений об уменьшении дискриминации между латышским и русскоговорящим населением у правительства дело обычно не заходит.