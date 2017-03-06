Даугавпилс во время конференции на тему бизнеса в нашем городе и СЭЗ посетила делегация из Молдовы (город Бельцы). 4 марта они посетили гордуму.

Гостей заинтересовала реализация проектов самоупарвления, организация процедур закупок, работы муниципальных предприятий, заключение договоров и дотации самоуправления на общественный транспорт.

Зашел разговор и о возможностях поддержки предпринимателей. Даугавпилсские специалисты рассказали гостям о программе грантов “Impulss”, работе бизнес-инкубатора, индустриальных зонах и привлечении инвестиций.