Ни для кого не секрет, что Даугавпилсская больница является крупнейшей в Латгалии и ежедневно принимает большое количество пациентов. Однако огромным минусом медучреждения является отсутствие нормальной парковки, на что и жалуются, как местные пациенты и родные, приехжающие их навестить, так и иногородние пациенты.

Система парковки у больницы организована следующим образом: медперсонал может парковаться на территории больницы, а пациенты и навещающие их родственники на небольшой парковке вблизи медучреждения. Так как посетителей больницы намного больше, чем вмещает парковка рядом, водители вынуждены оставлять свой транспорт просто вдоль дороги или под запрещающими знаками, а кто-то паркуется и прямо в лесу, а потом оттуда пешком добирается до больницы.



Заместитель начальника муниципального учреждения "Коммунальное хозяйственное управление" Даугавпилса Артур Джериньш рассказал, что на территории больницы машины парковать запрещено по той причине, что они мешали бы подъезду оперативного транспорта. Однако в конце 2016 года уже был подготовлен проект строительства новой парковки на 100 мест на территории больницы, а дополнительно при участии Еврофондов происходит закупка для строительства новой трамвайной линии, во время которого будут также благоустроенны окрестности улицы Веселибас с новыми парковочными местами.



Появится ли долгожданная парковка в этом году, или реализация проекта, как бывало не раз с городскими стройками, затянется, покажет время. Возможно, однако, что свою положительную роль в этом сыграют приближающиеся выборы, т.к. зачастую успешно проекты реализуются именно в этот период.