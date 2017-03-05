Почти треть работающих жителей Латвии в старости будут подвержены риску бедности, так как их доходы не обеспечивают достаточной пенсии, а большинство не может позволить себе делать накопления, свидетельствуют данные исследования, проведенного «SEB banka», сообщает издательство Diena.

На сегодняшний день накопления на пенсию делают 35% опрошенных, этот показатель вырос на 10% в 2016 году.



Однако то, сколько составляют их пенсионные накопления на втором уровне, знают 5% опрошенных. Стоит отметить, что среди стран Прибалтики, это самые низкие показатели.



Не выше и информированность населения о первом пенсионном уровне, которым управляет государство, сообщила руководитель Государственного агентства социального страхования Инесе Шмитиня.



Примечательно, что исследование «Swedbank» проведенное ранее, показало, что ожидания людей в отношении своей пенсии достаточно высоки — они предполагают, что она должна составить в среднем 75% от зарплаты.



Как ранее заявил демограф Илмарс Межс, отрицательный баланс демографии угробит страну и пенсионную систему.



«Если сегодня два работающих кормят одного пенсионера, то в будущем уже один работающий должен будет кормить одного пенсионера», — считает Межс, добавив, что стране срочно необходимы реформы.



«В Латвии каждый год на пенсию выходит большее число людей, чем тех, которые заходят на рынок труда».



Также представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков Теодорс Тверийонас прогнозирует, что части жителей Латвии и через 20−30 лет станут начислять очень низкие пенсии.



В будущем, те люди, которые через 20−30 лет выйдут на пенсию, а сегодня платят налоги с минимальной зарплаты или вообще не платят никаких налогов, получат еще более низкую пенсию, чем пенсия нынешняя (средняя), уверен эксперт.



По мнению Тверийонаса, такую сумму нельзя будет называть пенсией по старости, это будет просто государственное пособие.