В канун нового года АО «Даугавпилс сатиксме» ввело новую услугу – сдавать в аренду предназначенный для проведения праздничных мероприятий трамвайный вагон, выпущенный Рижским вагоностроительным заводом в прошлом веке. В нём оборудовано 8 столиков, есть возможность проигрывать аудио- и видеозаписи, мультимедийная панель с подключением к USB. Вагон можно искусно оформить в соответствии с праздником.

За два месяца 2017 года вагон был очень востребован. В уютной атмосфере нашего праздничного трамвая дни рождения могут отметить молодые и люди зрелого возраста, а также провести свадебные и развлекательные мероприятия.

Надо заметить, что уже сейчас от горожан поступают заказы на проведение различных мероприятий весной и летом.