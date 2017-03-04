Страны Балтии по-прежнему плетутся в хвосте ЕС по всем показателям социально-экономического развития. Это признаёт сам Евросоюз, неизменно размещающий Латвию, Литву и Эстонию в самом низу рейтинга конкурентоспособности европейских регионов.

Европейская комиссия каждые три года публикует «Индекс региональной конкурентоспособности», в котором различные регионы ЕС сравниваются по 11 базовым параметрам экономического и социального развития. Все пока еще 28 стран Европейского союза делятся аналитиками Еврокомиссии на 263 региона, которые сопоставляются по показателям эффективности публичных институтов, состояния инфраструктуры, школьного образования, высшего образования, простоты ведения бизнеса, распространению инноваций, уровню развития медицины и прочим.



В десятку самых неконкурентоспособных предсказуемо входят регионы самых проблемных стран ЕС: Северо-Западная Болгария, Юго-Восточная Румыния, греческий Пелопоннес. На последнем 263‑м месте находится Французская Гвиана — заморский департамент Пятой республики в Латинской Америке.



Страны Балтии, выделяемые аналитиками Еврокомиссии в отдельные регионы, стремятся в самую нижнюю часть рейтинга конкурентоспособности, замыкая собой вторую сотню европейских регионов.



Литва как отдельный регион получает от Еврокомиссии 34 балла и занимает в конечном зачете 194‑е место. У Латвии дела с конкурентоспособностью обстоят не намного лучше, чем у Литвы, –— 35 баллов и 191‑е место из 263‑х. Заметно лучше ситуация в Эстонии — 54 балла и 141‑е место. Но и Эстония не дотягивает до среднего европейского уровня.



ЕС в очередной раз признаёт, что страны Балтии плетутся в самом хвосте социально-экономического развития Европы и их отставание от западноевропейских и Скандинавских стран за время членства в ЕС не исчезает и не сокращается.



Недовольство Брюсселя была вынуждена признать даже президент Литвы Даля Грибаускайте. «Такая оценка Комиссии показывает, что Литва за прошедшие годы практически не достигла никакого прогресса. Замечания по поводу пробуксовывающих реформ или по поводу того, что они не проводятся, повторяются который год. Это очень резкий призыв подтянуться», — заявила тогда Грибаускайте.



Призыв подтянуться и обратить внимание на трагичную социально-экономическую ситуацию не был услышан ни в Литве, ни в Латвии с Эстонией. Вместо этого руководство Латвии, например, под занавес прошлого года сообщило о подготовке непопулярных мер в социальной сфере. В трех балтийских республиках власти по-прежнему интересуются увеличением военных расходов, заманиванием к себе американских солдат, увеличением финансирования спецслужб и геополитическими играми.



Такое пренебрежение к экономике и населению закономерно приводит к ускоряющейся эвакуации последнего из Балтии. Латвия и особенно Литва в последние два года бьют все европейские и свои собственные рекорды депопуляции. Из Литвы, в соответствии с официальной статистикой, за первые шесть месяцев прошлого года уехало почти на четверть больше людей, чем в первой половине позапрошлого, а за первый месяц нынешнего года втрое (втрое!) больше, чем за первый месяц предыдущего.



Балтия неконкурентоспособна — у нее нет будущего и нет перспектив. Об этом в своих аналитических отчетах говорит тот же ЕС. Два года назад Eurostat опубликовал долгосрочный демографический прогноз для Европейского союза в целом и каждой из стран ЕС по отдельности. Согласно этому опросу, Литва и Латвия в ближайшие десятилетия будут абсолютными европейскими чемпионами по вымиранию. Латвия потеряет 31%, Литва — 38% населения.



Конкуренция полностью проиграна — окончательно и бесповоротно. Ведь в либеральном Западном мире с его открытыми границами, общими правилами, глобальной экономикой и прочим конкурирует между собой не только бизнес. Конкурируют и государства.