2 марта в Даугавпилс с визитом прибыла посол Франции Одиль Супизон. В нашем городе она побывала впервые, т.к. вступила в должность лишь прошлой осенью. Вместе с послом в Даугавпилс прибыл и советник посольства по вопросам сотрудничества и культуры и директор Института Франции Жюль Бонвиаль.

Одной из своих задач посол Франции считает налаживание экономического сотрудничества с Латвией. Осенью состоится Латвийско-Французский форум. Она также положительно оценила инвестиции французских предпринимателей в Даугавпилсе. Предприятие “Axon Cable” показало, что в городе можно успешно начать и развить бизнес.

Кроме того посол отметила и сотрудничество с Даугавпилсским университетом и Арт-центром Марка Ротко.



В рамках своего визита французские гости посетили Центр латышской культуры, Центр М. Ротко, а сегодня принимают участие в бизнес конференции и планируют посетить предприятие “Axon Cable”.