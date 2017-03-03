В прошлом году расходы одного хозяйства на содержание жилья составили в среднем 140 евро в месяц, подсчитало Центральное статистическое управление. Это на 1,6% меньше, чем в 2015 году. В Риге жилье в среднем обходилось в 167 евро в месяц, в регионах — меньше: 144 евро в Земгале, 111 евро в Курземе, 110 евро в Видземе и 99 евро в Латгалии.

Согласно отчетам, в 2016 году хозяйства тратили на свое жилище в среднем 14% от общей суммы доходов. Для пары с детьми эта сумма составляла 216 евро в месяц, а хозяйства с одним взрослым и детьми до 18 лет — 162 евро.