2 марта в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Отказ мэра Яниса Лачплесиса в участии заседания комиссии Сейма, связанного с вопросом законности трудоустройства Улдиса Пастарса.
2. Расширение состава финансового комитета Даугавпилсской думы.
3. Конкурс на публикацию информации о работе самоуправления в СМИ, а также разработка нового сайта для думы.
4. Правда и неправда Александра Мирского.
5. Вскрывшаяся правда о вывозе мусора.
Программа "Игры престолов" от 02 марта доступна в записи эфира.