2 марта в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".

Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.



В программе обсуждались следующие темы:



1. Отказ мэра Яниса Лачплесиса в участии заседания комиссии Сейма, связанного с вопросом законности трудоустройства Улдиса Пастарса.

2. Расширение состава финансового комитета Даугавпилсской думы.

3. Конкурс на публикацию информации о работе самоуправления в СМИ, а также разработка нового сайта для думы.

4. Правда и неправда Александра Мирского.

5. Вскрывшаяся правда о вывозе мусора.



Программа "Игры престолов" от 02 марта доступна в записи эфира.