Правительство одобрило очередной план мер по борьбе с безработицей. Одно из нововведений подразумевает, что спустя полгода после получения статуса безработного Агентство занятости сможет предлагать человеку не только работу по его профессии, но и малоквалифицированную. И он должен будет согласиться, в противном случае - лишится статуса., сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».
Цель нововведений – мотивировать безработных быстрее вернуться на рынок труда, а не ждать лучших времен. Специалисты говорят, что это лишь начало, ведь дальше человеку в статусе безработного придется еще тяжелее.
Отметим, что как и многие нововведения правительства, это тоже ударит больше всех именно по Латгалии, т.к. в нашем регионе уже много лет самый высокий уровень безработицы. Это единственный стабильный показатель в Латгалии. В Даугавпилсе без работы остаются 12% жителей. Но так как это официальные числа, а безработные у нас не идут регистрироваться, если это не несет хоть какой-то выгоды, то можно предположить, что реальное число безработных в городе еще выше. С введением изменений многие из них "переквалифицируются" в малоуимущих, т.к. низкоквалифицированная работа, на которую правительство планирует обязать людей соглашаться, предполагает мизерные зарплаты. Уровень бедности в регионе от этого только вырастет.
Экономист Дайнис Гайшпуйтис говорит, что введение новых норм - это только начало. Дальше - быть безработным станет еще тяжелее. Придется отчитываться за каждое действие и доказывать, что пособие ему платят не зря. И нормы, которые ему придется соблюдать, ужесточатся.
Отметим, что как и многие нововведения правительства, это тоже ударит больше всех именно по Латгалии, т.к. в нашем регионе уже много лет самый высокий уровень безработицы. Это единственный стабильный показатель в Латгалии. В Даугавпилсе без работы остаются 12% жителей. Но так как это официальные числа, а безработные у нас не идут регистрироваться, если это не несет хоть какой-то выгоды, то можно предположить, что реальное число безработных в городе еще выше. С введением изменений многие из них "переквалифицируются" в малоуимущих, т.к. низкоквалифицированная работа, на которую правительство планирует обязать людей соглашаться, предполагает мизерные зарплаты. Уровень бедности в регионе от этого только вырастет.
Экономист Дайнис Гайшпуйтис говорит, что введение новых норм - это только начало. Дальше - быть безработным станет еще тяжелее. Придется отчитываться за каждое действие и доказывать, что пособие ему платят не зря. И нормы, которые ему придется соблюдать, ужесточатся.
Толи ещё будет после развала ЕС. Это лишь цветочки...
Коллеги, подскажите пожалуйста, могу ли я претендовать на пособие по потери кормильца?
Вот уверена, что будет так - алкашня и горластое цыганье как сидели на пособиях, так и дальше будут сидеть, никто же не захочет с ними связываться. Зачем инспектору скандалы? А как эти категории начнут орать, если их статуса лишить, это же автоматически и статус малоимущего отнимут, да они за такое в драку полезут. Поэтому отыгрываться и создавать видимость работы будут на тех, кто смирный - на вчерашних школьниках, на женщинах, на людях спокойных и воспитанных. Так что скоро посудомойки с 2-мя высшими станут нашей реальностью. Ну или люди просто останутся без средств. В начале расплодили наглое стадо, живущее на всем готовом за счет работающих, а теперь не знают как все дырки в бюджете заполнить. Для начала бы лучше перетрясли тех "малоимущих" клиентов социалки, которые по два раза в год за границу на отдых летают.
Вот уверена, что будет так - алкашня и горластое цыганье как сидели на пособиях, так и дальше будут сидеть, никто же не захочет с ними связываться. Зачем инспектору скандалы? А как эти категории начнут орать, если их статуса лишить, это же автоматически и статус малоимущего отнимут, да они за такое в драку полезут. Поэтому отыгрываться и создавать видимость работы будут на тех, кто смирный - на вчерашних школьниках, на женщинах, на людях спокойных и воспитанных. Так что скоро посудомойки с 2-мя высшими станут нашей реальностью. Ну или люди просто останутся без средств. В начале расплодили наглое стадо, живущее на всем готовом за счет работающих, а теперь не знают как все дырки в бюджете заполнить. Для начала бы лучше перетрясли тех "малоимущих" клиентов социалки, которые по два раза в год за границу на отдых летают.
Может стоит сразу рассмотреть вариант, при котором страну обнести колючей проволокой и ввести понятие "Принудительный и рабский труд" и аннулировать на хер права человека на достойный труд, свободу выбора и право на определение?
Смотрите ребята не заигрывайтесь, ибо как только выезжать из страны станет дороже. чем снести этот ублюдочный режим, вам пиздец.