Любопытный документ поступил на заседание Финансового комитета думы. Речь идет о выделении предприятию Daugavpils ūdens финансирования в размере 300 тысяч евро. Из средств на непредвиденные расходы.

Деньги планируется выделить из городского бюджета и внести в капитал предприятия Daugavpils ūdens. Далее - они будут использованы на программу по подключению к водопроводу и канализации частных домов. Напомним, в 2015-2016 годах самоуправление при участии фондов ЕС реализовало программу, по которой доступ к центральному водопроводу и канализации получили несколько районов города, для которых это чудо цивилизации было ранее недоступно.



Напомним, городская дума объявила, что участвует в софинансировании проектирования и строительных работ по подключению домов к центральному водопроводу и канализации. Ответственность за реализацию, возложили на Daugavpils ūdens. В планах предприятия на 2017-й год - проложить несколько сотен метров новых магистральных линий водопровода и канализации. На это и требуется 300 тысяч евро, которых у предприятия не оказалось.



Теперь - самое интересное. Дума готова выделить деньги для Daugavpils ūdens, но сделать это она намерена из фонда на непредвиденные расходы (!). Как это так? Развитие сети водопровода стало непредвиденным происшествием? ЧП? Непонятно, почему соответствующее финансирование не было учтено в бюджете. Ведь речь идет о вполне себе плановых строительных работах. Фонд на непредвиденные расходы - не резиновый. Выделив 300 тысяч на нужны водоканала, фонд города на непредвиденные случаи - опустеет. Сейчас март и до конца года еще очень много времени. Есть риск, что после нынешнего выделения средств водоканалу, город останется без денег, случись что, действительно, непредвиденное. Особенно, после муниципальных выборов.



Напомним, совсем недавно руководством города был инициирован вопрос о выделении средств на рекламу в сумме более 170 тысяч евро также из фонда на непредвиденные расходы.