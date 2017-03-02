В минувшие выходные в чемпионате Даугавпилса по хоккею состоялось три матча. «Резголс» капитулировал перед СКП – 2:8. У «полицейских» хетт-трик оформил Глеб Денисов.

«Сасканя» практически не вылезала из зоны «Лаздукалнса». Активность «красных» принесла им 8 безответных шайб. Половину голов на свой счет записал Андрей Федоров.



В ветеранском первенстве «Ледус лачи», уступая – 0:2, в итоге оформили победный для себя счет над «Вецие буки» - 6:3.



Регулярный чемпионат

Бомбардиры

В. Горохов (Калупе) – 41 (21+20)

А. Ратниекс (Сасканя) – 31 (18+13)

О. Никифоров (Сасканя) – 26 (8+18)



Снайперы

В. Горохов (Калупе) – 21

А. Ратниекс (Сасканя) – 18

У. Мелбардис (Мадона) - 12



Защитники

А. Фёдоров мл. (Сасканя) – 17 (9+8)

А. Фёдоров ст. (Сасканя) – 16 (6+10)

Д. Качалов (Сасканя) – 12 (2+10)



Ветераны 45+

Бомбардиры

И.Мартюшов (Ледус лачи) – 26 (13+13)

М. Майнулис (Вецие буки) – 23 (15+8)

О. Довгий (Латгалес алус) – 19 (9+10)



Снайперы

М. Майнулис (Вецие буки) – 15

И.Мартюшов (Ледус лачи) – 13

О. Селиванов (Латгалес алус) - 11



Защитники

А. Румянцев (Латгалес алус) – 10 (2+8)

В. Латвелис (Ледус лачи) – 7 (3+4)

Д. Вуцанс (Ледус лачи) – 7 (2+5)



В детско-юношеском первенстве даугавпилчане провели три домашних встречи. Два матча за день провели мальчишки в группе U12 c «Клайпедой».



Утреннее противостояние завершилось в пользу даугавиплчан – 8:2. Сверхрезультативной получилась вечерняя встреча. В отведенные 45 минут основного времени пари накидали по 11 шайб в каждые ворота. В итоге исход матча решила серия буллитов, в которой точны оказались хозяева льда – 12:11.



В матче чемпионата U16 «Даугавпилс» разгромил гостей – рижская «Даугава». На 9 шайб «Даугавпилса» рижане ответили двумя.

Второе поражение подряд ближе к сезону терпит «Даугавпилс/ЛЖД Карго». 17 февраля «сине-белые» проиграли в Тукумсе по буллитам – 4:5, а 25 февраля капитулировали перед «Валмиерой» - 3:6.



Однако, несмотря на это «Даугавпилс» продолжает сохранять лидерство в чемпионате 1 лиги – 48 очков. У ближайшего преследователя – «Тукумс» 35 очков.



В регулярке «Даугавпилсу» осталось сыграть 3 матча – 19 марта выезд в Юрмалу, а 25 и 26 марта – 2 домашки с «Лиепаяс Юниорс».