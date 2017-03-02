Вандалы, портящие городское имущество, всегда являлись проблемой в нашем городе. В рамках борьбы с ними в Даугавилсе были установлены камеры видеонаблюдения, которые позволяют отследить акты вандализма.

Установили камеры в прошлом году и в Крепости. Всего их там размещено 8 штук. Вся информация поступает на пульт видеонаблюдения полиции самоуправления, что позволяет пресекать правонарушения и задерживать злоумышленников.



В феврале непристойными словами и картинками подростки испортили недавно установленные информационные стенды и рисунки своих же сверстников. Полотна оживляли невзрачный облик зданий и очень нравились посетителям культурно-исторического объекта. Теперь какое-то время оконные глазницы будут снова зиять пустотой. Рисунки, созданные юными мастерами кисти с невероятным старанием и любовью, пришлось снять и перенести в мастерскую Арт-центра Ротко, где их восстановят профессиональные художники.



После восстановления полотна вернут на прежнее место. Но остаётся открытым вопрос, стоит ли таких разочарований и затрат сиюминутная забава великовозрастных юнцов? Их личности установлены, они будут привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Информация о правонарушениях заносится в базу данных, поэтому может закрыть им доступ к ряду профессий.