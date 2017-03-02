Для того чтобы уберечь 2,8 млн. кур от птичьего гриппа, на территории фирмы «Balticovo» установили громкоговорители с сигналами тревоги для птиц. Используют также газовые пушки, которые создают шум в направлении выстрела, отпугивая диких птиц.

Как рассказал директор производства компании Вернер Ринкович, последствия инфекции птичьего гриппа катастрофические. Если у кого-то из птиц констатировано заболевание, перебить потом приходится все поголовье.



Кроме технических средств для отпугивания диких птиц от кур на фермах в Мадоне и Даугавпилсе, строго ограничен доступ посетителей к местам содержания кур и производственным процессам. Всего в «Balticovo» 2,8 млн. птиц. В Даугавпилсском филиале - 80 000 несушек.



С 1 марта вступило в силу новое правило о запрете на три месяца держать домашних птиц вне помещений. Изменения предписывают владельцам кур, перепелов, голубей, фазанов, гусей, уток, индюков и других птиц, содержащихся на закрытых территориях, соблюдать меры биобезопасности.



С 1 марта по 31 мая текущего года владельцы должны держать всю птицу в закрытых помещениях, предотвращать контакты с дикими птицами, а также не заниматься выездной торговлей яйцами и птицей.