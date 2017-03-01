Всем известно, что любовь цветет и расцветает как весеннее пробуждение, которое излучает свежесть, легкость и воздушные ласки, создавая неповторимый букет чувств вечной молодости. Только одно сердцебиение весны и повседневная жизнь излучает палитру цветов.

Красота и элегантность создают гармонию!



Как вы уже догадались, речь о предстоящей юбилейной пятой выставке DAUGAVPILS BEAUTY 2017 - жизнеутверждающий праздник красоты, вдохновения и элегантности, которая состоится в Даугавпилсском Олимпийском центре с 10 по 12 марта, после чего каждый из посетителей, ностальгируя, сможет сказать: «Три счастливых дня было у меня…»



По мнению организаторов, опыт предыдущих выставок показывает, что такие мероприятия вызывают большой интерес!



DAUGAVPILS BEAUTY – это широчайший косметический проект для Латгалии, концентрирующий инновации индустрии красоты от ученых, производителей, продавцов, практиков, мастеров из многих стран мира. На выставке вашему вниманию предложат как профессиональную косметику и оборудование, так и продукты широкого потребления. Кроме того, можно будет получить консультации и информацию о новинках индустрии красоты от профессионалов своего дела.



В ходе трехдневного праздника состоятся конкурсы мастеров, посетителей также ждут развлекательные шоу-программы, что еще больше поднимет градус настроения, вспомнится, что именно красота однажды спасет мир.



Желающие смогут узнать о последних косметических разработках, важнейших направлениях в косметологии на сегодня, услышать рекомендации мастеров, увидеть.



DAUGAVPILS BEAUTY представит возможность получить информацию о косметических новшествах, пообщаться с профессионалами, которые раскроют массу секретов, что впоследствии пойдет на пользу нашей внешности – ведь все мы хотим быть красивыми и здоровыми.





До встречи на выставке DAUGAVPILS BEAUTY в Даугавпилсском Олимпийском центре 10, 11 и 12 марта!





Время работы выставки Daugavpils Beauty 2017

10.03. - 11.00-19.00

11.03. - 10.00-19.00

12.03. - 10.00.-17.00.







