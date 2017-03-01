У латвийских избирателей остается всего несколько дней для того, чтобы задекларироваться в другом самоуправлении.

До муниципальных выборов остается чуть более трех месяцев. Муниципальные выборы по всех стране пройдут 3 июня — предстоит выбрать местные думы в 9 республиканских городах и 110 краях. В выборах наряду с имеющими право голоса гражданами ЛР могут участвовать и те граждане других стран ЕС, которые за 90 дней до выборов были зарегистрированы в Регистре жителей Латвии.



Место голосования изменить можно



В отличии от выборов в сейм, на муниципальных выборах избиратели могут голосовать только в том самоуправлении, в котором они были задекларированы за 90 дней до дня выборов, или в самоуправлении, в котором им в установленном законом порядке принадлежит объект недвижимости. Таким образом, если кто–то из избирателей хочет голосовать в другом самоуправлении (например, в том, где он де–факто живет или работает), то он должен успеть до 5 марта передекларироваться в этом самоуправлении. Поскольку 5 марта — это воскресенье, то реально изменить декларируемое место жительства избиратели смогут до 3 марта включительно.



И три дня до



В основной день выборов — 3 июня — участки для голосования будут работать с 7 утра до 22.00. Если вы по каким–то причинам, включая религиозные, не можете проголосовать в субботу 3 июня, то у вас будет возможность в специально отведенное время проголосовать досрочно — 31 мая, 1 и 2 июня. Если вы по состоянию здоровья не можете прийти на участок для голосования, то вам будет предоставлена возможность проголосовать дома. Для этого до 29 мая нужно будет подать заявку в избирательную комиссию.



Важная пометка: на муниципальных выборах можно будет проголосовать как по паспорту, так и по ID карте, поскольку на выборах в самоуправление избиратели голосуют только на конкретном избирательном участке.



Кандидатов узнаем в апреле



Примечательно, что хотя предвыборная кампания уже в самом разгаре, более того, появляются все новые ее участники (новоиспеченные партии), сама подача списков кандидатов в депутаты начнется лишь с 14 апреля и продлится 10 дней.



В выборах вправе участвовать как зарегистрированные отдельные партии, так и объединения политических сил (две и более партии, создавшие общий список кандидатов). Список кандидатов не может превышать трех человек от общего числа депутатов в конкретном самоуправлении. Обычно очень много партий участвуют в борьбе за места в Рижской и Юрмальской думе, «спросом» пользуются у политиков и самоуправления Даугавпилса, Вентспилса, Лиепаи и Елгавы.



Так было. А как будет?



Если оглянуться чуть–чуть назад, то мы заметим тревожную тенденцию: с каждыми следующими муниципальными выборами явка, то есть количество избирателей, принявших участие в голосовании, снижается. Так, в выборах в самоуправления в 2001 году участвовали 61,98% имеющих право голоса. Через четыре года в выборах участвовало уже всего 52,85% избирателей. В 2009 году явка на выборы составила 53,80%, но нужно учитывать, что в тот год выборы в самоуправления проходили в один день с выборами в Европарламент. В последних муниципальных выборах в 2013 году участвовало рекордно низкое количество имеющих право голоса — 45,99% граждан!

