Каждый даугавпилчанин хотя бы раз в жизни бывал в маленьком красивом городке Ликсна недалеко от нашего города. Одной из достопримечательностей этих мест несомненно является Ликсненский костел, построенный в неоготическом стиле. Даже просто проезжая мимо него по шоссе невозможно не обратить внимание на его величественную красоту. Однако время действует разрушительно на постройки, да и наш климат играет в ветшании зданий не последнюю роль. У костела прохудилась крыша. Ее пытались латать, однако это существенно не помогло. Осмотревшие крышу костела эксперты признали - состояние крыши критическое, нужен срочный ремонт. Стоит он около 160 000 евро.

Госинспекция защиты памятников выделила 5 000 евро на разработку технического проекта. Еще 50 000 евро, возможно, удастся получить, если победить в конкурсе проектов Даугавпилсского края, однако и этого не хватит.



Руководитель общества Ликсненской общины Элита Скрупска обращается с просьбой к жителям нашего города: «Я знаю, что в Ликсне часто бывают жители Даугавпилса и других городов страны. Очень не хотелось, чтобы наш красивейший храм, который является несомненным украшением долины реки Даугавы, разрушался. Поэтому просим всех неравнодушных людей помочь собрать необходимую сумму. Понимаем, что это очень большие деньги, но общими усилиями, верой и надеждой все возможно осилить».



Ликсненцы и члены общины заранее благодарны всем неравнодушным даугавилчанам и жителям других городов за помощь.



Номер счета, на который можно перечислить пожертвования:



Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze

Reģ. Nr. 90000595486

SEB banka kods UNLALV2X

Konta Nr. LV31UNLA0050005135570

ar norādi “ziedojums baznīcas jumta remontam”