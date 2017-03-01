Начались работы по реконструкции дорожного полотна на дороге Гребнево-Резекне-Даугавпилс-Медуми на участке от Даугавпилса до пос. Медуми. Дорожными работами занимается фирма "Binders". Стоимость работ вместе с PVN - 15 млн. евро.

Работы, которые софинансируются Фондом Кохезии, планируется завершить до декабря, но на срок могут повлиять и погодные условия.



В сторону Даугавпилса от Медуми установлен светофор, который регулирует движение на ремонтируемом участке. На этой неделе их будет уже 4. На участке действует ограничение скорости до 70 и 50 км./ч.