Для поддержки работы общественных организаций в Даугавпилсе вот уже несколько лет работает специальный фонд, при помощи которого самоуправление софинансирует проекты общественников. Его размер составляет 75% от общей суммы проекта.

Максимальный объем – 1500 евро. Фонд поддерживает как проведение мероприятий на территории самоуправления, так и поездки, популяризирующие Даугавпилс. Негосударственные организации могут получить софинансирование проектов, поданных в другие фонды, что стимулирует общественников к поиску альтернативных источников финансовых средств на реализацию своих задумок. В этом году для идей в сфере искусства, образования, культуры и молодежной политики в бюджете предусмотрено 54 тысячи евро, для проектов социальной направленности и популяризирующих здоровый образ жизни – 28,5 тысячи евро. Подача заявок длится уже с 1 февраля. После 1 марта начнется процесс их оценки.

Как отмечают специалисты самоуправления, качество поданных проектов год от года растет. Возможность реализовать самые смелые задумки есть.