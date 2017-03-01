Для поддержки работы общественных организаций в Даугавпилсе вот уже несколько лет работает специальный фонд, при помощи которого самоуправление софинансирует проекты общественников. Его размер составляет 75% от общей суммы проекта.
Максимальный объем – 1500 евро. Фонд поддерживает как проведение мероприятий на территории самоуправления, так и поездки, популяризирующие Даугавпилс. Негосударственные организации могут получить софинансирование проектов, поданных в другие фонды, что стимулирует общественников к поиску альтернативных источников финансовых средств на реализацию своих задумок. В этом году для идей в сфере искусства, образования, культуры и молодежной политики в бюджете предусмотрено 54 тысячи евро, для проектов социальной направленности и популяризирующих здоровый образ жизни – 28,5 тысячи евро. Подача заявок длится уже с 1 февраля. После 1 марта начнется процесс их оценки.
Как отмечают специалисты самоуправления, качество поданных проектов год от года растет. Возможность реализовать самые смелые задумки есть.
Как отмечают специалисты самоуправления, качество поданных проектов год от года растет. Возможность реализовать самые смелые задумки есть.