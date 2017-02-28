Даугавпилсский Департамент по делам спорта и молодежи сообщил, что за первые три дня регистрации на летние работы для молодежи записались 1535 подростков. В помещения департамента регистрацию проходили 2 молодых людей.

Электронная регистрация на программу летнего трудоустройства продлится до 9 марта. Результаты (списки) будут опубликованы на странице департамента в интернете 11 марта.



Те, кто попадут в основной список, должны в период с 14 по 22 марта подать в департамент необходимые документы: копию паспорта, разрешение от родителей и медицинская справка от врача для работодателя.



Если же в указанный период документы не будут поданы, подросток автоматически теряет свое место, и займут его следующие молодые люди из ротационного списка.