Уменьшение подоходного налога с населения (IIN) и повышение необлагаемого минимума – все это может породить брешь в бюджете самоуправлений. Поэтому без механизма компенсации эта налоговая реформа не могла бы быть осуществима муниципалитетами, сообщил руководитель Союза самоуправлений Латвии Андрис Яунслейнис.

В Банке Латвии предложили налоговую стратегию, которая предусматривает снижение подоходного налога с населения на 20%, а также публично озвучили идею о поднятии необлагаемого минимума.



«Конечно, нам радостно, что если повысить необлагаемый минимум, то человек с низкими доходами - их увеличит. Но нужно также понимать, как это подействует на всю социальную систему», - сообщил Яунслейнис.



В то же время он заверил – нельзя допустить и возможности, чтобы эту налоговую реформу могли ввести без механизма компенсации. Без него в следующем году это поставило бы функционирование самоуправление под угрозу, что в свою очередь означает кризис государства, заверил глава Союза самоуправлений. В таком случае нехватка в бюджете самоуправлений скажется на всей Латвии.



При разработке новой налоговой политики Минфин использовал предложения Банка Латвии, Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской торгово-промышленной палаты, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD), компании Certus и др.



Сегодня проект налоговой реформы будет представлен на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству. В него входят представители Кабинета министров, Латвийской конфедерации работодателей и Латвийского союза свободных профсоюзов. Планируется, что в заседании примут участие также представители Латвийского союза самоуправлений и ряда других организаций.



Накануне список возможных реформ огласил Банк Латвии. Так, Латвии следовало бы сократить на три процентных пункта – до 20% - ставку подоходного налога с населения, реформировать действующую ныне систему подоходного налога с предприятий и расширить использование реверсного налога на добавленную стоимость.