В центре выставки « По другую сторону » те образы, среда и мотивы, которые, по мнению художницы, являются создателями её личности. В частности, это лес, симметричное, как столб тотема сплетение ветвей деревьев, а так же силуэты самой художницы и её мужа, которые вплетены в такие природные элементы, как грибы, море и цветение воды. Ингуна Левша работает в технике жаккардов, плетя цифровые гобелены, которые помогают создавать сложные композиции, отражающие окружающую реальность.

Художница главным образом работает с фотографиями, интегрируя в них разные элементы, которые повторяются, и некоторые из них создают калейдоскопическую композицию. Таким образом личная мифология и субъективизм пересекаются с обобщенными образами и метафорами.



Своими полотнами Ингула Левша говорит о новом и, в масштабе Латвийского текстильного искусства, нераспространённом подходе, который в большинстве своём опирается на реалистичное использование форм и конкретность сюжетов. Художница предлагает новый взгляд на возможности текстильного мастерства, объединяя преимущества современных технологий и возможность создания глубоко личных посланий.



С 2001 года художница активно участвует в выставках, как в Латвии, так и заграницей. На её счету 8 персональных и 30 групповых выставок. Работы, выставленные на выставках были созданы в Гимарайнше (Португалия) и в Бергене (Норвегия).