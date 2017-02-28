В январе 2017 года начала действовать Латгальская специальная экономическая зона (СЭЗ). Чтобы познакомить региональных, латвийских и иностранных предпринимателей с преимуществами развития в СЭЗ, привлечь к обмену опытом и созданию долгосрочного предпринимательства, Даугавпилсская городская дума в сотрудничестве с Латгальским регионом планирования организует международную конференцию «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская СЭЗ».

Во время конференции эксперты представят своё видение, как предприниматели могут получить максимальную отдачу, используя предлагаемые преимущества Специальной экономической зоны, проинформируют о государственной и муниципальной поддержке предпринимателей, возможностях, которые предоставляет Бизнес-инкубатор. Коммерсанты смогут также обменяться опытом работы в Даугавпилсе, участвовать в дискуссиях и индивидуальных переговорах.

Интерес к конференции очень большой. Заявки уже подали более 210 участников из Латвии, Литвы, Польши, России, Беларуси, Молдовы. На конференцию приедут зарубежные дипломаты.

Конференция состоится 3 марта 2017 года в конференц-зале гостиницы “Park Hotel Latgola”: Даугавпилс, ул.Гимназияс, 46.