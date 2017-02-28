Три года назад заработал облегченный режим пересечения границ с Беларусью и Россией для жителей прилегающих городов и сел. Теперь они ездят на восток за продуктами питания и лекарствами, сообщает Latvijas radio.

Максим, ожидая свою очередь на границе с Россией, заверил — пока будет разница в ценах и будет возможность без осложнений попасть из Латвии в Россию — его жизненный ритм и ситуация в целом не изменится.



Покупая в соседнем государстве продукты, бытовые товары и бензин можно сэкономить в три раза, рассказал он.



Максим сообщил, что число приграничных жителей, которые едут закупаться в Россию за последние годы сильно возросло.



Машины, возвращающиеся в Латвию, в ожидании заправки выстроились на несколько километров по обеим сторонам шоссе. Те, кто едет за бензином для личных нужд, по больше части используют расположенный подальше Statoil — считают, что качество топлива там лучше.



«Я только на Statoil езжу. Те, кто едет торговать — тем выгоднее заправить машину подешевле», — рассказала жительница Лудзе Сармите.



Между двумя заправками расположились аптеки, небольшие круглосуточные магазины, где можно купить сладости, сахар, бытовые товары и сигареты. Эту импровизированную магазинную деревеньку в 15 километрах от Себежа, называют «Застенки». Большинство покупателей из Латвии дальше и не едут.



Продавцы в «Застенках» рассказывают: в выходные объемы продаж возрастают в три раза.

Жительница Лудзы Анна говорит, что отправляется в Россию два раза в месяц и только до «Застенок». По большей части она покупает бензин, но сейчас и здесь цены растут с каждой неделей. «Была бы у меня зарплата побольше, то уже не ездила бы», — сообщила она.



Чтобы попасть в российский приграничный городок Себеж , многие жители Латвии получают разрешение на т.н. малое приграничное движение. Четыре года назад, в 2013-м, Латвийская Республика и Российская Федерация договорились выдавать такие пропуска.



Режим «малого движения» подразумевает, что жители приграничья имеют право посещать родственников, кладбища, принимать участие в религиозных ритуалах или приезжать «проведать» свою недвижимость без оформления полноценной визы. Однако эти пропуска разрешают и покупку продуктов, бензина и бытовой техники.



«Тут в Себеже очень, очень красивая православная церковь. Мне она нравится. Но странно: входишь туда, а они на тебя так смотрят — ведь мы отличаемся немного», — рассказала Сармите.



От границы с Латвией до Себежа — десять минут езды. Это одноэтажная российская провинция. Здесь живут около десяти тысяч человек.

В центре города — рынок, рядом три магазина — «Магнит», «Дикси», и «Пятерочка».



«Машины из Латвии. Приезжают сюда люди в основном в выходные. Да и сейчас — вот стоит, видите, черный Opel с латвийскими номерами», — указал таксист Николай. Он сообщил, что жители обеих приграничных зон живут мирно и нет никаких причин сеять панику или говорить об угрозах.



«Они [латыши] к нам едут потому, что здесь дешевле отовариться, даже если у нас цены на уровне Москвы или Санкт-Петербурга. Я думаю, что и в таком случае выходило бы дешевле. Я человек добросердечный, по мне хоть пусть из Занзибара едут — главное, чтобы вели себя прилично в магазине и на дорогах», — сообщил Николай.



Жители Латвии с сожалением отмечают: на рынке Себежа большой выбор продуктов.



В маленьких городках Латгалии не найти копченых угрей, мясо говядины или ягненка. А в Себеже торговцы не только из России, но и Беларуси, и выбор достаточно широк.



В Беларусь обладатели приграничных пропусков тоже ездят.



Даугавпилчанин Петерис отправляется туда не только к теще, но и за покупками. Он, как и Максим, отметил, что число желающих совершить покупки у соседей — выросло.



«Да, я часто вижу машины с латвийскими номерами. Очень часто люди из Латвии едут, в магазинах Браслава встречаю даугавпилчан. Беларусы едут к нам, а мы — к ним», — рассказал Петерис.



Он также рассказал, что цены на продукты в обеих странах похожи, но вот лекарства гораздо дешевле на «той стороне». В два раза меньше там стоит и топливо. В Беларуси намного выгоднее покупать мебель.



«Здесь дешевые трикотажные вещи. У меня ребенок, и я ему покупаю рубашечки, шортики, носки», — рассказал Петерис.



В год облегченный режим пересечения используют более чем 7 тысяч жителей приграничья.