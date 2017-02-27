Учитывая переменчивую погоду, ГПСС призывает не выходить на лед, поскольку находиться там может быть очень опасно. С ноября до сегодняшнего дня в стране провалились под лед и утонули уже 17 человек. Еще семерым повезло – их успели спасти.

Температура воздуха днем в последнее время плюсовая. На реке местами лед уже подтаял или сошел совсем. Однако, чем громче спасатели кричат об опасности, тем меньше их слышат те, кому эти предупреждения адресованы. Любители подледного лова продолжают сидеть с удочками на непрочном льду.

Напомним, что ледоход на Даугаве в районе Краславы и Даугавпилсского края начнется в начале марта. Такой прогноз делают ответственные специалисты. При этом сильного паводка не ожидается.