Депутатам с зарплатами более 1000 евро, министрам - с доходами в несколько тысяч и руководителям крупных государственных предприятий, чья зарплата составляет от 3800 евро и выше, даже в голову не приходит, что выживать можно и на такие деньги.

Немного статистики. В Риге средняя зарплата составляет около 850 евро, в Латгалии - примерно 550 евро. Это говоря языком официальной статистики - то есть, сравниваются зарплаты на существующих рабочих местах. В статистические таблицы попадают, разумеется, данные с тех организаций, где добросовестно платят все налоги. Где такое наблюдается? Правильно, в госуправлении, на муниципальных и государственных должностях. В частном бизнесе, все гораздо скромнее. Хорошей зарплатой считается 400 евро, причем, порой, человеку приходится еще поискать такую работу.



А что можно сделать за 400 евро? Хлеб в супермаркетах стоит около 70 центов, десяток яиц - более 1 евро, пачка молока - тоже 1 евро. Масло, хоть какое-то мясо к столу, итого, на семью из трех человек в день набегает не менее от 6 до 10 евро. Итого, в месяц, около 200 евро. А еще желательно оплатить коммунальные услуги - 100 евро, а зимой и все 150. Итого, средне-хорошей латгальской зарплаты в бизнесе хватает только на то, чтобы что-то поесть в течении месяца, и где-то пожить. Любой дополнительный расход - будь то покупка новой бытовой техники, ремонт автомобиля (не говоря уже про то, что его надо заправлять бензином, да не на что), покупка лекарств или даже одежды - "вышибает" семью за рамки бюджета. Чтобы погасить необходимые срочные расходы - люди влезают в различного вида он-лайн кредиты, и из этой долговой ямы выбраться у них шансов практически нет. Проценты сожрут все свободные деньги, и месяцами придется играть в "затыкание дыр".



О том, чтобы при таких доходах позволить себе купить что-то существенное, например, автомобиль, или начать откладывать деньги на будущее (по совету банкиров, где средние зарплаты по отрасли составляют около 1800 евро) не может быть и речи.



Здесь и считать особо нечего - латгальскому работнику платят ровно столько, сколько ему надо для еды (не лучшего качества, а то и просто вредной для здоровья). Налоги, понятное дело, в большинстве случаев игнорируются - потому что работодатель сам не в силах заработать на уплату социального и других налогов.



В этой связи рассказы правящих политиков "про историю успеха", городских властей "о том, что ситуация в экономике города налаживается" - звучат, по меньшей мере, цинично.