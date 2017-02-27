В течение первого получаса электронной регистрации на летние работы записались 1210 подростков, сообщает Департамент по делам спорта и молодежи.

Все молодые люди, которые зарегистрировались на программу летнего трудоустройства, получили на указанные электронные адреса письма с подтверждением регистрации и уникальным кодом, с помощью которого можно будет узнать попал ли подросток в основной список. Данное письмо молодым людям следует сохранить.



Результаты регистрации будут опубликованы на страничке департамента в интернете 11 марта.