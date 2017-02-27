Даугавпилсская дума объявила конкурс на обеспечение публикаций о работе самоуправления в местных газетах.

Предмет закупки поделен на 2 части: "А" - публикация текстов в газете на латышском языке, и "Б" - публикация текстов в газете на русском языке. Цены на данные части отличаются. Соглашение по части "А" предусмотрено на сумму 9500 евро (без PVN), а на часть "Б" - 21 000 (без PVN). Срок договора составит 1 год.

Среди требований к победителю конкурса по части "А" (публикации на латышском языке) - выход газеты не менее двух раз в неделю, и газета должна издаваться в Даугавпилсе. Что касается русскоязычной газеты, она, согласно условиям конкурса, должна выходить не реже одного раза в неделю, и также должна издаваться в нашем городе.



Также в условиях конкурса значится следующее: "Если претендент издает газету на русском языке и готов издавать ту же газету и на латышском языке (или наоборот), претендент имеет право подать предложения по обеим частям конкурса. В части, где газета еще не издается, претендент заполняет техническое предложение о планируемой местной газете и дополнительно присоединяет доказательство того, что газета будет зарегистрирована в регистре СМИ, и в дальнейшем будет обеспечено издание газеты на двух языках не позднее, чем в течение месяца после вступления в силу соглашения."

Претенденты смогут подать предложения до 7 марта.

Напомним, что год назад в данном конкурсе (он проводится ежегодно) победили "Latgales Laiks", "Latgales reklāma" и компания "DauTKom Plus". Сумма договоров тогда составила 26 660 евро.