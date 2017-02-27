В Науенской волости впервые были организованы встречи с жителями в поселках: Науене, Крауя, Лоцики и Старые Стропы. В данной волости на данный момент проживает 5 313 жителей. За последние 4 года количество жителей уменьшилось на 185 человек.

В ходе встречи самыми болезненными и актуальными темами оказались плохое состояние дорог и дворов домов, а также тарифы на отопление в многоквартирных домах.

В прошлом году на ремонт и содержание дорог были выделены 50 000 евро, но этих денег хватило только на латание ям на дорогах. Масштабные дорожные работы проходят в пос. Лоцики, поэтому остальные поселки в ближайшее время могут надеяться лишь на работы по содержанию дорог. Самоуправление края большое, а неудовлетворительное состояние дорог в 19 волостях, поэтому приходится ремонтировать дороги по очереди. В этом году Автодорожному фонду выделены 750 тыс. евро. В ближайшее время совет фонда объездит дороги и определит, которые из них требуют срочного ремонта.

В Крауе вскоре начнутся реконструкционные работы на участке государственной дороги. В рамках этого проекта будут оборудованы 2 пешеходных перехода и восстановлено уличное освещение. Работы начнутся после завершения процедуры закупки.

Второй наболевший вопрос Науенцев касался тарифа на отопление. Жители поселка задали вопрос, почему в Науене тариф на отопление выше, чем в городе? На что председатель предприятия “Naujenes pakalpojumu serviss” Айвар Элксниньш заявил, что сравнивать Даугавпилс и Науене некорректно, т.к. стоимость формируется исходя из количества потребителей. Чем больше потребителей тепла, тем меньше тариф. А если сравнить с предыдущими годами, то с тех пор как предприятие перешло с газового отопления на щепу, тариф снизился с 58 евро до 56,16 евро. Это средняя цена по Латвии. По словам г-на Элксниньша, сегодня делается все, чтобы тариф снизить еще больше. Кроме того он отметил, что тариф зависит и от технического состояния домов и теплопотерь. Из-за этого в крае есть дома, где в январе тариф на отопление составил 0,83 евро за кв.м., а есть и те, где за отопление платили 1,85 евро за кв.м.