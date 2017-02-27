Небольшие школы в волостях Латгалии время от времени подлежат оптимизации и ликвидации. И причиной тому не всегда является решение самоуправления, сообщают lsm.lv и передача Panorāma. Часто сами родители отдают детей в другие учебные заведения.

В сложной ситуации оказалась школа в Ницгальской волости Даугавпилсского края. Находится она примерно в получасе езды от Даугавпилса и 20 минутах от Ливаны. До прошлого лета школа являлась основной, тут училось около 50 детей. В прошлом году школу реорганизовали, она стала лишь начальной. Учеников осталось 18. Поэтому для некоторых классов проводятся совместные уроки. Еще до смены профиля родители ницгальских ребятишек делали выбор в пользу других школ. Например, Ерсикской, расположенной в 18 километрах оттуда. В соседней волости жителей ненамного больше – сотни на полторы, но ее школа пока сохраняет статус основной.



То, что сельские школы пустеют на глазах, определяется наличием или отсутствием рабочих мест для родителей. Нет работы – семья вместе с детьми переезжает туда, где она есть.



По подсчетам директора Ницгальской школы, за последние пять лет за границу уехало пять семей (в общей сложности увезя 17 детей), а в соседний Даугавпилс – четыре семьи с еще восемью детьми. Еще четверых изъяли из семей местных жителей, и в Ницгале они поэтому больше не учатся.