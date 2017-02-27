В последние годы все большую популярность в мире набирает здоровый образ жизни. Многие отказываются от вредных привычек, начинают заниматься спортом и правильно питаться. Однако Даугавпилс в этом плане явно отстает.

В нашем городе работают спортзалы, проходят различные спортивные занятия: к услугам наших дам аэробика, пилатес, тай бо, зумба и т.п. Они все имеют своих клиентов. В городе хватает людей, желающих вести здоровый образ жизни. В магазинах есть диетические продукты. Да и просто продукты, которыми рекомендуют заменить привычные котлеты, макароны с кетчупом и майонезные салаты. Имеется большой выбор таких полезных рыбы, свежих овощей, круп, нежирных молочных продуктов и т.д. Казалось бы, вот оно - все условия есть. Но все снова упирается в деньги. А точнее в их отсутствие. 52% опрошенных на нашем портале читателей заявили, что готовы были бы придерживаться здорового образа жизни, но диета и спортзал - это дорого, и они не могут себе этого позволить. В действительности при минимальной зарплате позволить себе платные занятия спортом невозможно, и низкокалорийные продукты и блюда обходятся в разы дороже, чем "нездоровые", как бы парадоксально это не звучало.

При этом 19% поддерживают активный и здоровый образ жизни: занимаются спортом и стараются правильно питаться. Еще 18% делает это периодами, срываясь время от времени, т.к. привычка берет верх. 11% респондентов считает все эти разговоры о здоровом образе жизни глупостями.

Добавим, что специалисты отмечают, что для того, чтобы быть активным и здоровым, а также сбросить лишний вес, не обязательно посещать спортзал, можно заниматься и дома. Это не потребует больших затрат, но нужно проявить силу воли, и тогда все получится.