В прошлом году в Латвийских городах останавливались 1,57 млн. иностранных туристов, - сообщило Центральное статистическое управление. Если сравнить с численностью населения нашей страны, это не мало, однако есть еще куда расти, пишет газета "Диена".

Статистика также открыла интересную тенденцию. Оказалось, что более 79% иностранных гостей останавливались в Риге, только 7,3% - в Юрмале, 1,7% - в Лиепае, 1,6% - в Вентспилсе, 1,4% гостей посетили Сигулдский край. А вот второй по величине город Латвии Даугавпилс может похвастаться лишь 1,1% иностранных гостей, которые останавливались в городских отелях или гостиницах. Результат, конечно, для нашего города, мягко говоря, "так себе". Местная статистика по количеству туристов выглядит куда краше и оптимистичней.