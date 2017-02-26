Всенародно любимый праздник Масленица в Даугавпилсе прошел как всегда весело: с песнями, плясками, шутками-прибаутками и традиционными состязаниями.

Праздничный концерт, в котором приняли участие различные коллективы, был принят Даугавпилчанами на ура. Зрители с удовольствием приплясывали под задорные песни исполнителей.

Проходили на площади в этот день и традиционные бои подушками, в которых с удовольствием принимали участие дети, бросание снежков, перетягивание каната, конкурс силачей, а также никак не поддававшийся смельчакам столб в призами на верху. Покорить его пытались и стар, и млад, но подняться по столбу на самый его верх оказалось очень не просто.



Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы.