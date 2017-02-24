25 февраля в 11 часов начнется электронная регистрация на программу для представителей молодежи в возрасте от 15 до 19 лет. Подростки в возрасте с 13 до 15 лет регистрируются на программу в школе у социального педагога учебного заведения.

Для электронной регистрации необходимо зайти на сайт www. jaunatne.daugavpils.lv в раздел NODARBINATĪBA и заполнить анкету.

Электронная регистрация продлится до 9 марта. Очной регистрации в этом году не запланировано. Те, кто не имеет доступа к интернету дома, может воспользоваться публичными бесплатными точками доступа в библиотеках и учебных заведениях. Молодежный отдел обещает также обеспечить всех желающих доступом к интернету в своих помещениях. Необходимо просто прийти по адресу Саулес, 5а в рабочее время в период до 9 марта сесть за один из компьютеров отдела и самостоятельно зарегистрироваться. Отметим только, что такая регистрация в стенах отдела никаких преимуществ не дает – вам просто обеспечат доступ к электронной регистрации. После заполнения анкеты не забудьте нажать кнопку SŪTĪT (ОТПРАВИТЬ) и получить регистрационный код на вашу электронную почту.

Рабочие места для молодежи летом предоставят 15 учреждений самоуправления и общеобразовательные школы города. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефонам Молодежного отдела 654-22309, 20286679.