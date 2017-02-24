Вот и снова засыпало Даугавпилс снегом. Как обычно это у нас водится, работники коммунальных служб взялись за дело. Только результат виден далеко не во всех районах.

Ввиду того, что снег продолжает падать, то, что почистили рано утром, уже снова засыпало. Однако на некоторых дорогах, особенно по тем, где не курсирует общественный транспорт, снега столько, что становится понятным, что там снегоуборочная техника не появлялась. Асфальт проглядывает исключительно в колее от колес машин.



В одном из интервью местным СМИ представители самоуправления отметили, что для уборки снега во время сильных снегопадов в городе не хватает техники. Так может быть закупить лучше эту самую технику, чем тратить бюджетные средства на вещи далеко не первой необходимости?