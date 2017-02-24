Вчера в Даугавпилсском Польском доме прошел традиционный праздник - Жирный четверг. В наши дни он чаще всего ассоциируется с воздушными, мягкими, вкусными пончиками. Их, а также другую сдобу поляки с удовольствием в этот день ставят на праздничный стол.



Отметим, что праздник Жирного четверга имеет древнюю историю и связан он с неделей перед Великим постом в католической традиции. В Польше празднуется традиционно весело и сопровождается поеданием пончиков. Их также дарят друзьям, и угощают ими соседей.



В Латгалии традиции Жирного четверга немного отличаются. В тех польских семьях, где всегда отмечали этот праздник, чаще пекли так называемый "хворост" или "хрусты", однако и пончики тоже были популярны. При этом, как признаются некоторые местные поляки, раньше у них дома этот праздник почему-то не отмечался, несмотря на то, что другие традиционно польские и католические праздники праздновались. Зато сейчас они очень рады, что есть возможность приблизиться к традициям предков в Польском доме.



Вчера поляки Даугавпилса по уже многолетней традиции весело отметили Жирный четверг: с песнями, танцами и, конечно, традиционным угощением сладкими пончиками. Начался вечер праздничным концертом. Хор "Промень" и хор "Харфа" порадовали присутствующих веселыми и душевными песнями. Станислав Янушкевич представил публике стихотворение о любви. Галантные польские кавалеры пригласили дам на танец. Концерт прошел под бурные аплодисменты зрителей, которые не жалели этим вечером ни ладошек, ни восхищенных возгласов.

Продолжился Жирный четверг угощением пончиками за общим большим столом.

Приняли участие в праздновании и дети. Одни прибежали в этот вечер в Польский дом с друзьями, другие пришли с родителями. Детвора расправилась с пончиками куда быстрее взрослых. Словом, Жирный четверг, организованный Центром польской культуры и Польским обществом "Промень" в Даугавпилсе, прошел в очень дружелюбной и по-семейному теплой атмосфере.