1 марта Служба государственных доходов (СГД) начнет принимать декларации о доходах за 2016 год для возврата переплаченного подоходного налога с населения (ПНН).



В этом году возврат подоходного налога расширен за счет расходов на образование детей по интересам. Получить часть потраченных денег можно за посещение лицензированных кружков. Их список будет размещен на сайте СГД.



Кроме того, в декларировании будут изменения в связи с дифференцированным необлагаемым минимумом. Здесь возврат налога больше всего ощутят те, у кого доходы меньше 4560 евро в год или 380 евро в месяц.