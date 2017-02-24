Творчеству классика белорусской литературы Максима Богдановича посвящена выставка, открывшаяся в Центре белорусской культуры. Она создана на основе фондов Музея истории белорусской литературы. К Международному дню родного языка, который во всем мире отмечают 21 февраля, сотрудники музея привезли из Минска и открыли три передвижные выставки о белорусских поэтах: в Риге – Рыгора Бородулина, в Екабпилсе – Петруся Бровки, а в Даугавпилсе – Максима Богдановича.

«В фондах нашего музея находятся более ста тысяч экспонатов – рукописей, фотографий, документов и предметов, - рассказал Дмитрий Яцкевич, директор Музея истории белорусской литературы. - Мы нередко устраиваем выставки в разных городах Беларуси и за ее пределами.»

На литературно-музыкальной встрече научные сотрудники музея рассказали о творчестве Максима Богдановича. Сегодня его стихи знают не только знатоки поэзии, но и широкая публика, ведь они стали словами знаменитых песен ансамбля "Песняры":"Зорка Венера", "Вероника", "Венок" и другие. На встрече звучали стихи и песни в исполнении увлеченных белорусской культурой жителей Даугавпилса.



Для гостей из Минска сюрпризом стало не только то, что в Даугавпилсе каждый десятый житель – белорус, но и то, что белорусская диаспора имеет богатую историю, сохраняет свои культурные традиции. Уникальные экземпляры изданных на территории Латвии стихов Максима Богдановича были переданы в дар музею.

Центр белорусской культуры сотрудничает с разными белорусскими городами и коллегами из стран Балтии. Круг друзей расширился. Подписан договор о сотрудничестве с Музеем истории белорусской литературы сроком на пять лет. Значит, нас ждут интересные выставки и встречи.