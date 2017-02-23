С приходом весны на неухоженных полях и площадках снова активизировались поджигатели прошлогодней травы и старника. С каждым годом их количество увеличивается, - сообщает сайт Даугавпилсской краевой думы.
Как известно, вместе с травой сгорают и насекомые, и другие мелкие животные; страдают также иногда и люди, их дома, хозпостройки и лес.
Краевая дума напоминает, что каждый владелец земельного участка несет ответственность за происходящее на нем, даже если кто-то другой совершил правонарушение на его земле. Самоуправление призывает относиться к своей собственности более ответственно и беречь природу.
Краевая дума напоминает, что каждый владелец земельного участка несет ответственность за происходящее на нем, даже если кто-то другой совершил правонарушение на его земле. Самоуправление призывает относиться к своей собственности более ответственно и беречь природу.
Кто то на вашей земле убил, ограбил, изнасиловал... вас же обворовал... А Ты, хозяин, виноват...
Кто во всем виноват? - ... пионер...
А если речь идет только о "старнике и его сжигании"... то, уважаемая полиция, не забудьте выписывать штрафы и городской и краевой думе при возгорании старника на их земельных участках...
А вы, уважаемые городская и краевая дума, не забудьте эти штрафы оплатить.