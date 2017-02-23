С приходом весны на неухоженных полях и площадках снова активизировались поджигатели прошлогодней травы и старника. С каждым годом их количество увеличивается, - сообщает сайт Даугавпилсской краевой думы.

Как известно, вместе с травой сгорают и насекомые, и другие мелкие животные; страдают также иногда и люди, их дома, хозпостройки и лес.



Краевая дума напоминает, что каждый владелец земельного участка несет ответственность за происходящее на нем, даже если кто-то другой совершил правонарушение на его земле. Самоуправление призывает относиться к своей собственности более ответственно и беречь природу.