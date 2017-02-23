23 февраля в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".
Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Вопросы и ответы о работе предприятия "Daugavpils siltumtīkli" и его сотрудников.
2. Отказ в финансировании спортивных соревнований мэром города Янисом Лачплесисом.
3. Сокращение населения Даугавпилса и растущий уровень безработицы.
4. Заявление Александра Мирского и политические прогнозы.
5. Тонкости перестановок в Даугавпилсском Олимпийском центре.
Программа "Игры престолов" от 23 февраля доступна в записи эфира.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Вопросы и ответы о работе предприятия "Daugavpils siltumtīkli" и его сотрудников.
2. Отказ в финансировании спортивных соревнований мэром города Янисом Лачплесисом.
3. Сокращение населения Даугавпилса и растущий уровень безработицы.
4. Заявление Александра Мирского и политические прогнозы.
5. Тонкости перестановок в Даугавпилсском Олимпийском центре.
Программа "Игры престолов" от 23 февраля доступна в записи эфира.
Кузнецов просто дурашка на подачках от частных фирм, исполняющий указания Лачика и блюдя его бизнес интересы на костях горожан.