23 февраля в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".

Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.

В программе обсуждались следующие темы:

1. Вопросы и ответы о работе предприятия "Daugavpils siltumtīkli" и его сотрудников.
2. Отказ в финансировании спортивных соревнований мэром города Янисом Лачплесисом. 
3. Сокращение населения Даугавпилса и растущий уровень безработицы. 
4. Заявление Александра Мирского и политические прогнозы.
5. Тонкости перестановок в Даугавпилсском Олимпийском центре. 

Программа "Игры престолов" от 23 февраля доступна в записи эфира.