23 февраля в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".

Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.



В программе обсуждались следующие темы:



1. Вопросы и ответы о работе предприятия "Daugavpils siltumtīkli" и его сотрудников.

2. Отказ в финансировании спортивных соревнований мэром города Янисом Лачплесисом.

3. Сокращение населения Даугавпилса и растущий уровень безработицы.

4. Заявление Александра Мирского и политические прогнозы.

5. Тонкости перестановок в Даугавпилсском Олимпийском центре.



Программа "Игры престолов" от 23 февраля доступна в записи эфира.