В преддверие весенних праздников специалисты самоупарвления озаботились оформлением города.



Первые украшения появятся уже в марте в честь празднования 8 марта.



Особое внимание уделяется подготовке к пасхальным праздникам. Пасхальные яйца, созданные школьниками в предыдущие годы, будут установлены в разных местах города, включая микрорайоны. В центре города появятся новые композиции, которые украсят улицу Ригас и площадь Виенибас, а также парк на Эспланаде.



Во второй день Пасхи пройдет концерт, подготовленный коллективами национально-культурных обществ.