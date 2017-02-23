В прошлом году группа активистов из Даугавпилса решила основать региональный филиал организации Bezvests.lv, которая занимается поиском пропавших людей. Волонтёрская организация Bezvests.lv создавалась с целью помочь людям в поисках пропавших близких. Вначале это был просто сайт, на котором размещалась информация об исчезнувшем человеке, но со временем нашлись добровольцы, готовые в любой момент отправиться на реальные поиски, в любой местности. В основном эта организация работает в Риге, но в прошлом году открылся первый региональный филиал — в Даугавпилсе.

«Так как это второй по величине город и пропажи в этом регионе тоже фиксируются не редко. То есть мы берём Латгальский регион и прилегающий к Латгалии Земгале. Вот и решили, что мы будем тоже обосновываться здесь, тем более, что отклик из Даугавпилса тоже был. И на данный момент у нас 17 активных членов организации»,

— рассказал Эрик Черкасов, глава филиала.



Со временем к активистам примкнула группа кинологов, начались тренировки. В основном отрабатывались навыки поиска людей в ситуациях, которые уже случались в жизни: лес, болото, заброшенная промзона.



В этом плане собаки оказались незаменимыми помощниками. Наталия Ковалёнок — кинолог со стажем. Она отмечает, что участие в подобных мероприятиях для собак — отличная возможность отработать свои навыки на практике.



"В принципе, собака учится искать человека. Его запах.

У нас сейчас собаки по живому человеку работают. Отдельно потом планируем обучить собак по неживому человеку. Так как бывают очень часто поиски, когда уже надежды мало», — пояснила она. Конечно, как говорит Наталья, лучше, если есть какая-то вещь человека, тогда собака ищет конкретное лицо и не сбивается на посторонних в лесу, например, грибников или других членов поисковой группы.



Эрик Черкасов отметил, что Даугавпилсскому филиалу уже приходилось принимать участие в реальных поисках. Первый раз найти человека не удалось. Виной тому была некорректная информация от родственников пропавшего. Эрик добавил, что родственникам — несмотря ни на что — следует быть более откровенными с волонтёрами, тогда результат будет максимально эффективным, как это было во втором случае.



Волонтёры Bezvests.lv работают в тесном сотрудничестве с полицией и выезжают на поиски только если есть заявление о пропаже человека. Это связано с тем, что, к сожалению, часто в организацию обращаются с не совсем адекватными просьбами: жена просит вернуть мужа, кто-то хочет найти должника. Отправляясь на поиски, добровольцы должны быть полностью уверены, что помощь действительно нужна. Вступить в ряды поисковиков может каждый энтузиаст, готовый бесплатно заниматься общественным делом. На данный момент в организации зарегистрированы более 130 человек.

«Так как это второй по величине город и пропажи в этом регионе тоже фиксируются не редко. То есть мы берём Латгальский регион и прилегающий к Латгалии Земгале. Вот и решили, что мы будем тоже обосновываться здесь, тем более, что отклик из Даугавпилса тоже был. И на данный момент у нас 17 активных членов организации»,

— рассказал Эрик Черкасов, глава филиала.



Со временем к активистам примкнула группа кинологов, начались тренировки. В основном отрабатывались навыки поиска людей в ситуациях, которые уже случались в жизни: лес, болото, заброшенная промзона.



В этом плане собаки оказались незаменимыми помощниками. Наталия Ковалёнок — кинолог со стажем. Она отмечает, что участие в подобных мероприятиях для собак — отличная возможность отработать свои навыки на практике.



"В принципе, собака учится искать человека. Его запах.

У нас сейчас собаки по живому человеку работают. Отдельно потом планируем обучить собак по неживому человеку. Так как бывают очень часто поиски, когда уже надежды мало», — пояснила она. Конечно, как говорит Наталья, лучше, если есть какая-то вещь человека, тогда собака ищет конкретное лицо и не сбивается на посторонних в лесу, например, грибников или других членов поисковой группы.



Эрик Черкасов отметил, что Даугавпилсскому филиалу уже приходилось принимать участие в реальных поисках. Первый раз найти человека не удалось. Виной тому была некорректная информация от родственников пропавшего. Эрик добавил, что родственникам — несмотря ни на что — следует быть более откровенными с волонтёрами, тогда результат будет максимально эффективным, как это было во втором случае.



Волонтёры Bezvests.lv работают в тесном сотрудничестве с полицией и выезжают на поиски только если есть заявление о пропаже человека. Это связано с тем, что, к сожалению, часто в организацию обращаются с не совсем адекватными просьбами: жена просит вернуть мужа, кто-то хочет найти должника. Отправляясь на поиски, добровольцы должны быть полностью уверены, что помощь действительно нужна. Вступить в ряды поисковиков может каждый энтузиаст, готовый бесплатно заниматься общественным делом. На данный момент в организации зарегистрированы более 130 человек.