17-18 марта в г.Минск проходил международный турнир по вольной борьбе в честь 3-ёх кратного Олимпийского чемпиона А.Медведя. На этом турнире наша даугавпилчанка Екатерина Ермалёнок в весовой категории до 43кг из 18 участниц заняла 3-е место.

Выиграла 3 схватки и уступила лишь спортсменке из Белорусии. 3-е место Екатерина выиграла у Аргуновой Анны (Россия), бронзовой призёрки чемпионата мира по кадетам 2016 в весовой категории до 40кг.

Всего в соревнованиях участвовало 11 стран.

Екатерину тренируют тренера Л.Копылова и И.Петрова.